Notte di fuoco a Carmiano, due auto in fiamme in poche ore

Una notte di intenso lavoro quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, chiamati a intervenire nel Comune di Carmiano a causa di due distinti incendi che hanno distrutto altrettante autovetture tra l’8 e il 9 maggio 2026.

Il primo allarme è scattato poco prima della mezzanotte, alle 23:10, via Stazione. Le fiamme hanno interessato una Hyundai i10 parcheggiata lungo la via. Grazie al tempestivo arrivo dei caschi rossi, si è trattato di un principio d’incendio che è stato prontamente domato prima che potesse distruggere interamente il veicolo.

Poco più di un’ora dopo, alle 00:23, in via Martiri di Cefalonia: un secondo rogo, questa volta di natura generalizzata, ha avvolto una Fiat Uno. In questo caso l’incendio è stato più violento, richiedendo un intervento massiccio per il completo spegnimento.

In entrambi gli episodi, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto non solo allo spegnimento delle fiamme ma anche alla successiva bonifica dell’area. L’operazione è stata fondamentale per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, evitando che il fuoco si propagasse alle abitazioni vicine o ad altri mezzi in sosta.

Le operazioni hanno permesso di mettere in sicurezza la zona, limitando i danni strutturali e garantendo l’incolumità dei residenti.

Sul posto, per avviare le indagini e i rilievi di rito, sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri. Al momento non si esclude alcuna pista sulla natura dei roghi; gli accertamenti serviranno a stabilire se si sia trattato di eventi accidentali o di atti dolosi.