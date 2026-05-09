Morto il papà di Mandrake, il toccante post diventa un invito a “non rimandare”

Ci sono parole che non hanno bisogno di effetti speciali. Non cercano la retorica, non vogliono diventare virali. Arrivano dritte, semplici, umane. Ed è forse per questo che il messaggio condiviso da Mandrake per salutare il padre scomparso ha colpito così tante persone.

Con un lungo post pubblicato sui social, Giuseppe Ninno, il creator che ha conquistato milioni di follower a suon di risate, ha ricordato papà Savino scegliendo parole intime e sincere per raccontare alcuni dei ricordi più belli: le risate, le battute raccontate infinite volte, i film visti insieme, gli abbracci dati, forse, troppo raramente. Nessuna costruzione, nessuna frase a effetto. Solo il dolore autentico di un figlio che prova a mettere ordine nei sentimenti. “Ciao Papà”, scrive l’influencer della “famiglia imbarazzi” all’inizio del messaggio. E da lì si apre un racconto che molti hanno sentito immediatamente vicino.

Tra i passaggi più toccanti del post c’è quello dedicato all’assenza di una fotografia insieme. Un dettaglio apparentemente piccolo, che però diventa simbolo di qualcosa di molto più grande: la sensazione che certi momenti, quando finiscono, sembrino improvvisamente troppo pochi.

Mandrake racconta di aver cercato a lungo una foto con il padre senza riuscire a trovarla. Ma subito dopo ridimensiona quella mancanza con una riflessione che ha colpito migliaia di utenti: alla fine, le fotografie contano meno delle risate condivise, delle abitudini, delle parole ripetute cento volte e diventate memoria.

Ed è proprio questa semplicità ad aver reso il post così forte. Poi arriva la frase che più di tutte è stata condivisa online: “Se sono quello che sono oggi lo devo a te e alla mamma, che mi avete insegnato a essere solare anche davanti a questi momenti. Non mi hai mai fatto mancare niente. Mai. E forse avrei dovuto dirtelo più spesso. Avrei dovuto abbracciarti più spesso. E non l’ho fatto”.

Parole dirette, quasi sussurrate, che hanno trasformato un dolore personale in qualcosa di comune. Perché chiunque, leggendo, ha pensato almeno per un istante ai propri genitori, ai gesti rimandati, alle telefonate da fare più spesso.

In un mondo in cui spesso i social sono pieni di rumore, frasi costruite e reazioni veloci, questo post ha avuto l’effetto opposto: fermare le persone per qualche minuto.

E forse il motivo è semplice. Alcuni dolori, quando vengono raccontati con sincerità, diventano immediatamente comprensibili a tutti.