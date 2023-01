Cade dai gradoni dello stadio di Salve. Corsa in ospedale per un 47enne

È caduto dai gradoni dello stadio di Salve ‘F. Ciullo’ e ha battuto la testa durante il match Atletico Salve – Real San Cassiano valevole per il campionato di Terza Categoria. Da lì ne è scaturita la corsa in Ospedale a Lecce.

Tanta la paura per un 47enne sistemato nel settore ospiti. Quando i tifosi hanno soccorso l’uomo caduto dai gradoni dello stadio di Salve, il 47enne non era cosciente.

Dopo il volo di pochi metri, quasi due, aveva battuto la testa, perdendo conoscenza. Devono essere sembrati minuti interminabili per i presenti che hanno chiesto aiuto.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il malcapitato all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è giunto in codice rosso.

I medici che lo hanno preso in cura lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per avere un quadro preciso della sua situazione. Sembra, e questo fa ben sperare, che abbia perso conoscenza solo per pochi attimi e che sia arrivato al Pronto soccorso di Lecce che era cosciente.