Incidente sulla 101: finiscono fuori strada con l’auto, feriti quattro giovani. Uno è grave

L’auto finita fuori strada e la corsa d’urgenza in Ospedale. È la cronaca dell’incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00, quando all’altezza dello svincolo per Collemeto-Santa Barbare il conducente di una Fiat Panda, un 20enne di Porto Cesareo, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte prima di terminare la sua corsa in una campagna che si affaccia sulla carreggiata. In macchina non era solo, ma con tre amici, tutti feriti. Uno è ricoverato in Rianimazione.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Sulla statale sono giunte le ambulanze del 118 che hanno accompagnato i quattro giovani al Vito Fazzi di Lecce, dove sono giunti in codice rosso. L’automobista e due compagni, rimasti feriti nell’impatto, non sono in gravi condizioni. Preoccupa il quadro di un 18enne di Firenze, in vacanza nel Salento, ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale salentino, in prognosi riservata. È stato lui ad avere la peggio.

Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto i ragazzi dall’abitacolo, tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente in cui, stando ad una prima ricostruizione, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Forse, a far perdere il controllo della vettura finita fuori strada pottebbe essere stata la velocità, elevata per quel tratto di strada, ma saranno i rilievi a chiarire l’accaduto.