Scontro tra auto e furgone sulla 274, 35enne in codice rosso in ospedale

A poco più di 12 ore dal terribile incidente nel quale, nella giornata di ieri, un 54enne ha perso la vita, questa mattina le strade del Salento sono state scenario di un nuovo grave sinistro.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 9.00, quando, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Provinciale 274, che da Gallipoli conduce a Santa Maria di Leuca, all’altezza dello svicolo per Gemini, un’auto, una Volkswagen e un furgone si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato devastante e i due mezzi sono rimasti completamente distrutti.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto le persone rimaste ferite nell’impatto.

Ad avere la peggio il conducente del camioncino trasportato in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.