Scontro frontale sulla Maglie – Collepasso, muore un 54enne. Grave una donna

Drammatico l’impatto nell’ incidente stradale che nel pomeriggio di oggi sulla Maglie – Collepasso in direzione Gallipoli è costato la vita al 54 enne Franco Pellegrino che viaggiava a bordo di una Fiat Idea. Gravi le condizioni di una donna (S. C., queste le iniziali del suo nome) di che procedeva in senso contrario di marcia su una Polo Volkswagen e che ha impattato frontalmente il mezzo guidato dall’uomo: adesso è ricoverata all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce in codice rosso.

In corso le indagini per appurare la dinamica; stando alle prime ricostruzioni la vettura guidata dall’uomo ha invaso la corsia sulla quale viaggiava la donna per un malore o per un colpo di sonno. Erano da poco passate le 16.30. Impossibile evitare la drammatica collisione.