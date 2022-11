Scontro tra auto sulla Strada Statale 275, perde la vita 32enne

Drammatico incidente mortale sulla strada statale 275 che torna a macchiarsi di sangue. Il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto poco prima della mezzanotte racconta di un 32enne che ha perso la vita e di due giovani feriti, in modo grave. A non farcela è stato Alessandro Santoro, nato a Marsica Vetere, in provincia di Potenza, ma domiciliato a Zollino. Quando i soccorritori hanno raggiunto il tratto, non lontano dal centro commerciale di Surano, per il giovane non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto tra una Fiat Punto e una Opel Tigra, avvenuto per cause ancora tutte da accertare. Probabilmente ha contribuito anche la scarsa visibilità legata alla fitta nebbia, ma è ancora tutto da chiarire.

Quel che è certo è che l’impatto è stato violento. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma il cuore del 32enne, aveva già smesso di battere. Feriti i giovani della seconda auto coinvolta: un 22enne di Nociglia, ricoverato al “Cardinale Panico” di Tricase, dove è stato accompagnato d’urgenza, in codice rosso, e una ragazza di 21 anni trasportata in codice giallo all’Ospedale di Casarano. A destare più preoccupazione sono le condizioni del guidatore, ricoverato in prognosi riservata – sotto osservazione – nel reparto di rianimazione. Per lui scatteranno, come da prassi, tutti i controlli di rito per verificare se abbia assunto droghe o alcool prima di mettersi al volante. Accertamenti di rito, in caso di incidenti stradali.

La salma del 32enne, invece, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecce, come disposto dal pm di turno Alberto Santacatterina. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro. Ai carabinieri della compagnia di Tricase, invece, ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Il giovane si era laureato a Bari e lavorava da poco come tecnico di laboratorio analisi all’ospedale di Tricase..