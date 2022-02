Scontro tra auto sulla Aradeo-Cutrofiano, tre persone finiscono in ospedale

Le dinamiche sono ancora in fase di valutazione e spetterà come sempre a chi conduce le indagini stabilire con esattezza come siano andati i fatti.

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina sulle strade del Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 10.15, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, si è recata sull’arteria che collega Aradeo a Cutrofiano, per un sinistro che ha visto coinvolte due autovetture, una Volkswagen Golf e una Renault Captur.

L’intervento dei Caschi Rossi si è reso necessario in quanto il conducente dell’auto di fabbricazione francese è rimasto incastrato tra le lamiere.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dell’uomo dal mezzo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che, una volta prestatigli i primi soccorsi in loco, lo hanno condotto, insieme ad altre due persone che viaggiavano sulla Golf, in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Utili a capire i motivi dello scontro anche l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.