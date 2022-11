Scontro tra auto e tir sulla Brindisi-Fasano, perde la vita coppia salentina

È di due morti e un ferito grave, il tragico bilancio di un incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada Statale 379 “Delle Terme di Torre Canne”, la Brindisi-Fasano.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 12.00, quando, per cause ancora da chiare, un terribile sinistro ha coinvolto un Jeep Compass, una Peugeot 3008 e due tir, ad avere la peggio una coppia salentina, Antonio Vantaggiato 49enne di Castromediano e Serena Loprieno, stessa età, originaria di Martina Franca che hanno perso la vita. I due viaggiavano sul mezzo di fabbricazione francese.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare, invano, i due, per loro, però, non c’era più nulla fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco, chiamati per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere.

Il conducente della Jeep, invece, è rimasto ferito e per lui si è reso necessario il trasporto in codice rosso in ospedale.

Sul posto anche i tecnici dell’Anas e gli uomini delle Forze dell’Ordine, compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dello scontro. Utile alle investigazioni l’ascolto dei testimoni che hanno assistito al sinistro.