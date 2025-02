Grave incidente sulla Casarano-Ruffano, 24enne in codice rosso in ospedale

E’ di un giovane trasportato in codice rosso in ospedale, il bilancio di un nuovo incidente avvenuto nella strade del Salento.

Poco prima dell’una di notte, infatti, sulla Strada Provinciale 71, la Casarano-Ruffano, all’altezza del km 275, per cause ancora da chiarire un 24enne alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Qui, i Caschi Rossi hanno estratto il corpo della vittima, rimasto incastrato nell’abitacolo, per poi consegnarlo al personale sanitario che, dopo le prime cure in loco, lo hanno condotto in codice rosso in ospedale.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la causa dei fatti.