Scontro tra auto sulla Copertino-Carmiano, donna in codice rosso al “Fazzi”

È di tre feriti, di cui uno trasportato in codice rosso in ospedale, il bilancio di un nuovo incidente sulle strade del Salento.

Intorno a mezzogiorno, infatti, per cause ancora da chiarire, sulla Provinciale 124 che collega Copertino a Carmiano, si sono scontrate due autovetture, un suv Ford, condotto da una donna di Monteroni e una Fiat Tipo, con a bordo due persone.

L’impatto è stato molto violento, tanto che tutte e tre le persone sono rimaste ferite.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco alle vittime, per poi trasportare la conducente del mezzo di fabbricazione tedesca in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.