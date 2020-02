Perde il controllo del mezzo ed esce fuori strada, si ribalta camioncino con un fusto di gasolio

Ancora non si conosco le cause che hanno portato all’incidente, ma questa mattina, sulla strada che collega Copertino a San Donato, per cause ancora da chiarire un camioncino di una ditta che trasportava un fusto di gasolio è uscito fuori strada ribaltandosi.

Tanta la paura a causa del liquido infiammabile a bordo. Fortunatamente, però, nell’impatto, il contenitore non ha preso fuoco e il conducente del mezzo, nonostante l’impatto non è rimasto ferito.

Al momento non ci dovrebbero essere altre autovetture coinvolte.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco. I Carabinieri, si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento. Utili alle investigazioni potranno essere le dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.