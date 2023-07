Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Gallipoli-Mancaversa, tre persone in ospedale

È di tre feriti condotti in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto alle prime ore del mattino sulle strade salentine.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 6.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire sulla Strada Provinciale 215, quella che conduce dalla “Perla dello Jonio a Mancaversa, in quando una Volkswagen Polo, con a bordo cinque giovani turisti della provincia di Varese si era ribaltata rimanendo al centro della carreggiata.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno estratto il conducente del mezzo rimasto incastrato tra le lamiere, per poi affidarlo ai sanitari del 118. Il personale medico, una volta compiute le prime cure in loco, lo hanno trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù. Il ricovero si è reso necessario anche per altre due occupanti – in codice verde – sempre presso lo stesso nosocomio.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, gli uomini del Distaccamento gallipolino hanno messo in sicurezza il mezzo e la strada e, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.