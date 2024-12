Scontro tra camion e autocompattatore sulla Giuggianello-Sanarica, due feriti

Un violento scontro tra un camion e un mezzo addetto alla raccolta dei rifiuti ha causato il ferimento di due persone.

L’impatto, avvenuto nella mattinata di oggi sulla strada che collega Giuggianello a Poggiardo ed è stato molto violento.

A causa del sinistro l’autocompattatore dei rifiuti è uscito fuori strada e si è ribaltato sul fianco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze provenienti da Poggiardo e Tricase, che dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasportato i feriti in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Con loro anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie

Ancora non sono esatte le dinamiche che hanno portato allo scontro, sul posto sono giunti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e stabilire con esatte le cause.