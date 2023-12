Si ribaltano con l’auto sulla Lecce-Brindisi. Passeggere illese, escono dall’abitacolo e fanno ritorno a casa

Non appena alcuni automobilisti di passaggio hanno notato l’autovettura fuori dalla carreggiata hanno prontamente lanciato l’allarme, sul posto, quindi, a sirene spiegate, sono giunti i Vigili del Fuoco per soccorrere eventuali feriti, ma al loro arrivo hanno trovato il mezzo vuoto.

Nella sertata di ieri, intorno alle 19.45, i Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire sulla Strada Statale 16, la Lecce-Brindisi, nel tratto che collega Squinzano a San Pietro Vernotico, per un sinistro stradale che ha visto coinvolta una Fiat Punt che, uscita fuori dalla carreggiata per cause ancora da chiarire, si era ribaltata.

Giunti sul luogo del sinistro, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno constatato che all’interno della macchina, con i fanali ancora accesi, non vi fossero persone, quindi, hanno perlustrato la zona nel tentativo di cercare eventuali passeggeri sblazati fuori, ma anche in questo caso l’esito è stato negativo.

Dalle indagini successive, quindi, è emerso che le due donne che si trovavano a bordo erano uscite dall’abitacolo e ritornate a casa.

I Vigili del Fuoco, quindi, hanno messo in sicurezza la zona e l’auto, garantendo il regolare flusso del traffico.