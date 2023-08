Alla guida del furgone, si schianta contro il guard rail. 40enne in codice rosso al “Fazzi”

È di un ferito trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Poco prima delle 7.00 della mattinata di oggi, infatti, sulla Strada Statale 101, la Lecce-Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Sannicola, un uomo, un 40enne alla guida di un furgone Fiat Fiorino, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno estratto il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che, una volta prestati i primi soccorsi in loco, lo hanno condotto in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi”di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini delle forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause.