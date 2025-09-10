Scontro tra sette moto sulla Lecce-Gallipoli, perde la vita 36enne di Monteroni

È di un 36enne che ha perso la vita il tragico bilancio dell’ultimo incidente avvenuto sulle strade del Salento

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma nella serata di ieri, intorno alle 23.00, sulla Strada Statale 101, che collega Lecce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Lequile, si è verificato uno scontro tra sette moto, tra cui quella della vittima, Mauro Carafa, 36enne di Monteroni di Lecce.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato all’uomo le prime cure in loco, per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ma è giunto in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’incidente.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.