Scontro tra scooter e furgone sulla Lecce-Merine, perde la vita un uomo

Le strade del Salento tornano a essere tragico scenario di morte.

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un drammatico incidente sulla strada Lecce-Merine.

A perdere la vita è stato un uomo, conosciuto nel mondo dello sport leccese e salentino.

Stando a una prima ricostruzione, la vittima, in sella al suo scooter, è entrata in collisione con un furgone per cause ancora da chiarire.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Lecce e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause che hanno portato alla tragedia