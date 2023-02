Alla guida dell’auto sulla Lecce-Monteroni, perde il controllo e va a sbattere contro un muro. Conducente in ospedale

Se qualcuno ha avuto occasione si assistere all’incidente, vista la tarda ora, certamente avrà pensato al peggio, fortunatamente, il tutto si è risolto con un’auto distrutta e qualche lieve ferita per il conducente del mezzo.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire sulla Strada Provinciale 7, la Lecce-Monteroni, a causa di un sinistro.

Nello specifico la donna alla guida del mezzo, una Lancia Y, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un muro di cinta. L’impatto è stato così violento che l’autovettura si è conficcata nella parete.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno trovato la donna già fuori dall’abitacolo.

Sul luogo anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alla vittima per poi trasportarla in codice giallo in ospedale.

I vigili del fuoco, poi, hanno messo in sicurezza la macchina e la zona.