Scontro tra auto sulla Lecce-Surbo, una si ribalta. Ferite due persone

Questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un incidente sulla strada provinciale che collega Lecce a Surbo.

All’altezza dell’incrocio con via Piccinno, una Dacia Sandero e una Peugeot 208 si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle autorità.

Il sinistro ha visto coinvolti due operai. Il conducente della Dacia Sandero, un uomo di 60 anni originario di Cellino San Marco, ha avuto la peggio. A seguito dell’impatto, la sua auto si è ribaltata sull’asfalto. L’altro veicolo, la Peugeot 208, era guidato da un operaio 43enne di Lecce.

Immediato l’intervento i sanitari del 118, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per il 60enne di Cellino San Marco, le condizioni sono state classificate in codice giallo, indicando un livello di gravità medio.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e procedere con i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lecce. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e definire chiaramente come si sia verificato lo scontro.