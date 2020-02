Scontro tra auto e Apecar sulla Lecce-Villa Convento, una persona in codice rosso al “Fazzi”

Si apre con un gravissimo incidente stradale la seconda settimana del mese di febbraio.

Nella mattinata di oggi, infatti, sulla Lecce-Villa Convento, nei pressi del ponte all’altezza dello svincolo che immette sulla Tangenziale Ovest, per cause ancora da chiarire un’autovettura e una Apecar, si sono scontrate.

L’impatto è stato terribile e l’auto si è ribaltata. Ad avere la peggio il conducente del mezzo agricolo, rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo, infatti, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasportato l’autista dell’Apecar in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sembrerebbero in via di miglioramento. Solo lievi ferite, invece, per il conducente dell’autovettura.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esatta dinamica dei fatti. Utile alla ricostruzione l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’impatto.

I Vigili, poi, hanno regolato la circolazione rimasta congestionata a causa dello scontro.