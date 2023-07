Perde il controllo del mezzo e si ribalta sulla Leverano-Porto Cesareo. 61enne trasportata in ospedale

È di una donna trasportata in ospedale il bilancio di un nuovo sinistro avvenuto sulle strade salentina questa mattina.

Intorno alle 9.00, per cause ancora da chiarire, sulla Leverano-Porto Cesareo, una donna di 61 anni alla guida di un furgone Fiorino, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi al centro della careggiata.

Non appena lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie, che hanno estratto la vittima rimasta incastrata tra le lamiere, per poi affidarla ai sanitari del 118 che, dopo aver compiuto le prime cure in loco, l’hanno trasportata in codice giallo in ospedale.