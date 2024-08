Tragedia sulla Leverano-Porto Cesareo, perdono la vita due persone

Tragedia in Salento per un drammatico incidente mortale avvenuto poco prima dell’alba sulla strada provinciale che collega Leverano a Porto Cesareo. A perdere la vita due amici di San Pietro in Lama che, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, hanno perso il controllo dello scooter mentre stavano tornando a casa dopo il lavoro. I soccorsi sono stati, purtroppo, inutili e per Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno non c’è stato nulla da fare.

L’incidente

Ancora poco chiare le cause dell’incidente. Stando al racconto, lo scooter sul quale viaggiavano sarebbe uscito fuori strada, terminando la corsa sull’aiuola di una rotatoria per immettersi sulla strada che conduce alla località balneare. La macchina dei soccorsi, attivata da alcuni automobilisti di passaggio, come detto, è stata vana. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e gli operatori del 118 non hanno potuto far nulla per salvare i due amici di San Pietro in Lama.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della stazione di Leverano per mettere in sicurezza il tratto stradale fino al termine degli accertamenti di rito, utili a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.

Le salme delle due vittime sono state trasferite presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione dell’autorità giudiziaria.