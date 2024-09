Tragedia sulla Maglie-Otranto, 82enne perde la vita in uno scontro tra auto

Un altro grave incidente stradale ha macchiato le strade del Salento, portando via la vita di un uomo di 82 anni. Il dramma si è consumato sulla statale 16, nel tratto che collega Maglie a Otranto, all’altezza dello svincolo per Giurdignano.

Secondo le prime ricostruzioni, un violento tamponamento tra autovetture ha provocato la morte dell’anziano conducente di una Citroen. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il suo cuore, infatti, ha smesso di battere poche ore dopo presso il nosocomio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I rilievi effettuati dai militari dell’Arma saranno fondamentali per stabilire le cause dello scontro e per eventuali responsabilità.