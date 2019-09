Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un muretto e rimane incastrato: giovane di Ruffano in ospedale

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un muretto a secco e resta incastrato nelle lamiere, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Questa la dinamica del terribile incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla provinciale che da Miggiano conduce alla vicina Taurisano. Quando i “caschi rossi” lo hanno liberato – non senza difficoltà, visto che la vettura ha terminato la sua corsa tra il muro e un albero di ulivo – il conducente è stato accompagnato a sirene spiegate in Ospedale. Nonostante la dinamica ‘spaventosa, Luca Rizzello, originario di Ruffano, ma residente a Taurisano, non è in pericolo di vita.

Impossibile, almeno per il momento, stabilire l’esatta dinamica dell’incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Toccherà agli agenti del Commissariato di Taurisano, giunti sul posto una volta scattato l’allarme, ricostruire l’accaduto. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Dopo che i Vigili del Fuoco lo hanno ‘recuperato’ dalle lamiere della sua Alfa 156 sport wagon, quasi distrutta, il giovane è stato consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che lo hanno accompagnato in Ospedale, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Poteva andare peggio, visto che l’impatto è stato molto forte

Sul luogo anche gli agenti di Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e regolato il traffico.