Tragico incidente sulla provinciale 17. Muore motociclista, grave la moglie

È di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto, quando l’orologio aveva da poco segnato le 18.00, sulla provinciale 17 che collega Nardò a Gallipoli, all’altezza dell’incrocio con la 112, Tarantina.

Ancora poco chiare le cause dello scontro frontale tra una Ford Focus station wagon e una moto Guzzi. Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto per i rilievi del caso, ricostruire la dinamica dell’impatto, talmente violento che il conducente ed la passeggera del mezzo a due ruote, marito e moglie, sono stati sbalzati dalla sella, finendo sul parabrezza e poi sull’asfalto.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Quando le ambulanze del 118 hanno raggiunto il tratto, in località Pagani, la situazione è sembrata fin da subito grave agli occhi dei sanitari. Motociclista e passeggera sono stati accompagnati a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono arrivati in codice rosso. La corsa al Pronto Soccorso per l’uomo è stata purtroppo inutile. Il suo cuore ha smesso di battere per le ferite riportate nello scontro. La moglie è stata ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata.

Ferito in modo lieve il conducente dell’auto, che si è fermato per chiedere aiuto. È stato condotto per accertamenti al “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

Come detto, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nardò per i rilievi del caso.