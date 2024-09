Tragedia nel Salento, terzo incidente mortale in 48 ore. Motociclista perde la vita sulla Otranto-Porto Badisco

Un nuovo dramma si abbatte sulle strade del Salento.

A poche ore di distanza dall’incidente sulla statale 274 che ha causato la morte di un giovane di 29 anni, un altro grave sinistro stradale ha sconvolto la comunità locale.

Un motociclista di 50 anni, Giuseppe Fiorentino di Castrignano de’ Greci, ha perso la vita in un violento schianto sulla litoranea che collega Otranto a Porto Badisco. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi, sembrerebbe che Fiorentino abbia perso il controllo della sua moto, andando a scontrarsi violentemente contro un muro.

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo sono ancora al vaglio degli inquirenti.