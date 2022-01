Scontro sulla Strada Provinciale 363, 56enne trasportato in Codice Rosso al “Fazzi”

Le cause sono ancora da chiarire e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilirle.

Nella prima mattinata di oggi, sulla Strada Provinciale 363, la Seclì-Galatone, due autovetture, una Lancia Delta, condotta da un 34enne e una Fiat Panda, guidata da un 56enne, si sono scontrate.

Una volta avvenuto l’incidente sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a estrarre il corpo del 56enne rimasto incastrato tra le lamiere della macchina, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi in loco, hanno provveduto a trasportarlo d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il personale medico, inoltre, ha condotto il conducente della Delta presso il nosocomio di Casarano,

Sul luogo dei fatti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.