Scontro tra auto sulla Provinciale Seclì Neviano, due persone rimangono ferite

Le dinamiche sono in corso di accertamento per stabilire con esattezza la causa che ha portato al sinistro stradale verificatosi nella serata di ieri.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.20, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata sulla Strada Provinciale Seclì-Neviano, in quanto due autovetture, una Alfa Romeo Giulietta e una Volkswagen Passat, si erano scontrate, terminando la loro corsa fuori strada.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, si sono prontamente adoperati per mettere in sicurezza autovetture e arteria stradale.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco ai conducenti dei mezzi rimasti feriti, per poi condurli in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le indagini per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti sono affidate ai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.