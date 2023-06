Scontro mortale tra auto sulla San Pancrazio-Torre Lapillo, perde la vita 22enne

Le strade del Salento tornano a essere nuovamente triste scenario di morte.

Si chiamava Sirya Diletta Lanzieri e aveva 22 anni la giovane che nella serata di ieri ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Le lancette dell’orologio segnava all’incirca le 22.00, quando, sulla Strada Provinciale 101, che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino, per cause ancora da chiarire, due autovetture, un Fiat Punto e una Mercedes Gle, si sono scontrate. Ad avere la peggio la conducente della macchina di fabbricazione italiana che ha perso la vita.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti e Sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie.

I Casci Rossi hanno estratto la donna e i quattro occupanti delle Mercedes dalle lamiere per poi, affidarli alle cure del personale medico, che ha cercato di rianimare la giovane, ma è stato tutto inutile, troppo gravi per lei le ferite riportate nell’impatto. Le altre vittime del sinistro sono state condotte in codice rosso in ospedale.

Sul luogo del dramma anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica.