Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e finisce contro un albero. Muore 35enne

Le strade del Salento tornano a essere triste scenario di morte a causa di un incidente. L’ultimo, in ordine di tempo, questa mattina, sulla provinciale 254 che collega Spongano a Poggiardo. Per Andrea Fanciullo, meccanico 35enne, non c’è stato più nulla da fare. È morto probabilmente sul colpo, nella sua Ford C-Max uscita fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente mortale, il meccanico stava rientrando a casa dopo aver salutato gli amici in un bar quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto. La corsa del veicolo, che si sarebbe ribaltato più volte, è terminata contro un albero, nelle campagne che costeggiano la carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite rimediate nel violento impatto e ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

Presenti anche i Carabinieri della stazione locale hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti. L’incidente non ha coinvolto altre macchine.