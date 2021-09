Scontro tra auto nella notte sulla 275, due persone rimangono ferite

Non sembra assolutamente placarsi l’ondata di incidenti stradali che da più di un mese sta flagellando le strade del Salento.

Dopo il sinistro sulla Provinciale 16, verificatosi intorno a mezzogiorno di ieri e che ha visto un’auto ribaltarsi e finire fuori dalla carreggiata, a qualche ora di distanza, un nuovo incidente si è riscontrato su una strada che, troppe volte, è stata agli onori delle cronache, la Strada Statale 275.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, per cause ancora da chiarire, all’altezza dello svincolo per Muro Leccese, una Audi e una Fiat Punto, guidata da un 46enne leccese, si sono scontrate.

Ad avere la peggio il mezzo di fabbricazione italiano, andato totalmente distrutto. Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il 46enne dall’auto, in quanto rimasto incastrato tra le lamiere. Il personale medico, poi, ha prestato i primi soccorsi in loco e, successivamente, ha trasportato il conducente della Punto presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’uomo non è in pericolo di vita, ma sarebbe risultato positivo al test alcolemico.

Meno gravi, invece, le ferite riportate dal giovane, un 20enne di Scorrano, alla guida della macchina di fabbricazione tedesca.

Oltre al 118 e ai Caschi Rossi, sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma dei Carabinieri che, oltre a effettuare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto regolare la circolazione, in quanto le due autovetture sono rimaste ferme al centro della corsia.