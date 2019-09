Colto da malore alla guida, termina con l’auto in un canale di scolo. I Carabinieri evitano la tragedia

Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, fortunatamente in quel momento si trovavano a passare i militari dell’Arma che hanno fatto sì che il tutto si risolvesse con un grosso spavento e nulla di più.

Un nuovo incidente si è registrato in Salento. Nella mattinata di oggi, infatti, sulla Strada Statale 7 Ter che dal capoluogo conduce a Campi Salentina, nei pressi della rotatoria che porta al comune del Nord Salento, un uomo alla guida della propria autovettura, una Peugeot, ha accusato un malore, perso il controllo del mezzo, invaso la careggiata opposta, per terminare la sua corsa, poi, in un canale per lo scolo delle acque.

Fortunatamente, proprio in quel momento, ripetiamo, si trovava a passare una pattuglia di Carabinieri in borghese. I militari dell’Arma, accortisi prontamente di quanto accaduto, si sono fermati e hanno fatto rallentare la circolazione, impedendo di fatto che potesse accadere qualcosa di più grave.

Non appena lanciato l’allarme, poi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco al conducente dell’auto, per poi trasportarlo in ospedale per le cure del caso e svolgere ulteriori accertamenti.