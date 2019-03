Un’auto si ribalta dopo lo scontro, lunghe code sulla Maglie-Lecce

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto, nel primo pomeriggio, sulla strada statale 16 che da Maglie conduce a Lecce, a pochi metri dallo svincolo per Cavallino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, due auto si sono scontate. Un impatto talmente violento che una vettura si è ribaltata, terminando la sua corsa contro il guard-rail che delimita la carreggiata.

Gli automobilisti di passaggio hanno temuto il peggio guardando la scena, ma fortunamente non si sono registrati feriti gravi. Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina capovolta, accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce da un’ambulanza del 118, giunta sul posto nel giro di pochi minuti. Il malcapitato è stato sottoposto ad alcuni accertamenti di rito per scongiurare altre lesioni ma, come detto, sta bene.

Sul posto, si sono precipitati anche gli uomini in divisa che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’accaduto.

Per permettere ai sanitari di soccorrere i due conducenti, sul tratto si è proceduto a passo d’uomo. Questo ha creato una lunga coda di veicoli e diversi disagi alla circolazione stradale, ma nel giro di qualche ora tutto è tornato alla normalità.