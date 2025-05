Incidente mortale sulla Surbo-Torre Rinalda, perde la vita 23enne di Trepuzzi

La comunità di Trepuzzi è sotto shock per la prematura scomparsa di Filippo Mastrangelo, 23enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all’alba di oggi sulla strada provinciale che collega Surbo a Torre Rinalda.

I familiari di Filippo avevano denunciato la sua scomparsa nella tarda serata di ieri, dopo non averlo visto rientrare. La speranza di ritrovarlo sano e salvo si è spenta tragicamente all’alba, quando un automobilista di passaggio ha notato una moto abbandonata e, poco distante, il corpo del ragazzo.

Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che Filippo sia deceduto a seguito di un incidente in moto. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio non si escludono un malore improvviso o una distrazione che lo avrebbero portato a finire la sua corsa ai piedi di un albero di ulivo, nei pressi di uno stabilimento industriale.

Sul posto è giunta prontamente un’ambulanza del 118, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 23enne. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La salma del giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, come disposto dall’autorità giudiziaria. Sarà quest’ultima a valutare se disporre ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza le cause del decesso e fare piena luce sull’incidente che ha spezzato al ragazzo.