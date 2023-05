Grave incidente sulla Taurisano-Presicce, 34enne in codice rosso al “Fazzi”

È stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, una 34enne rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 360.

Intorno alle 13.00, sull’arteria che da Taurisano conduce a Presicce-Acquarica, per cause ancora da chiarire, due autovetture, una Mercedes e una Nissan Qashqai, si sono scontrate.

Ad avere la peggio la conducente del suv, una 34enne, ripetiamo, che a seguito dell’impatto, è andata a schiantarsi contro il muro di una villa.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, che dopo i primi accertamenti in loco, l’hanno condotta a sirene spiegate in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di lecce.

Sul luogo del sinistro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Casarano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, per appurare con esattezza come si siano svolti i fatti.