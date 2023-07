Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo, due giovani finiscono in ospedale

Due giovani trasportati in codice rosso presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli e “Ferrari” di Casarano: è questo il bilancio di un un incidente avvenuto sulla sulla Provinciale 91 che collega Torre San Giovanni ad Alliste.

Nella notte appena trascorsa, infatti, un 18enne di Alliste, conducente di un’autovettura, una Mini, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un palo della luce e terminando la sua corsa fuori strada. Viaggiava con lui un 20enne di Racale.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, una volta prestate le prime cure in loco, hanno trasportato i due a sirene spiegate in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti di Polizia del Commissariato di Taurisano che, una volta sul luogo, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.