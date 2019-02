Scappa dopo l’incidente senza aiutare una donna rimasta ferita: 28enne di Copertino nei guai

Alla guida della sua Ape Seicento stava percorrendo via Galatina, a Copertino, quando per cause ancora sconosciute si è scontrato con una Opel Corsa condotta da una donna, una 49enne del posto. Un incidente stradale, fortunatamente non grave, che però ha preso una piega “inaspettata”.

Il 28enne coinvolto nel sinistro, anche lui residente a Copertino, è scappato via in tutta fretta senza aiutare la malcapitata che nell’impatto aveva riportato un trauma. Quando è riuscita a chiedere aiuto, la donna è stata accompagnata in Ospedale, ma dopo le cure del caso, ha bussato alla porta dei Carabinieri della locale tenenza per raccontare l’accaduto. Stringendo tra le mani la denuncia-querela, gli uomini in divisa hanno avviato le indagini. Il cerchio si è chiuso poco dopo, nella tarda mattinata di venerdì, 15 febbraio, quando il ragazzo, M.D. le sue iniziali, è stato messo di fronte alle sue responsabilità.

Ora dovrà difendersi dalle accuse di lesioni personali e omissione di soccorso. Non solo, gli è stata contesto anche il reato di ricettazione. Il motociclo con cui aveva fatto incidente – che tra l’altro aveva il numero del telaio abraso – è stato ‘ritrovato’ dai militari nell’abitazione dei genitori, dove il 24enne lo aveva nascosto.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dalla Tenenza di Copertino che hanno chiuso le indagini.