Ancora un incidente nel Salento: corsa in Ospedale per un ragazzino di 15 anni investito da un’auto

Stava tornando a casa, in sella alla sua bicicletta, quando a pochi metri dalla sua abitazione è stato travolto da un’auto. È accaduto a Guagnano, quando l’orologio aveva da poco segnato le 23.30, l’ennesimo incidente sulle strade del Salento. Una tragedia sfiorata, fortunatamente, in questo caso.

Il ragazzino di 15 anni, investito, è stato accompagnato in codice rosso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è ricoverato con prognosi riservata. È stato operato alla testa per un vasto ematoma, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Se la caverà, ma l’impatto è stato molto violento.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’adolescente si trovava in sella alla sua mountain bike quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto a pochi passi da un incrocio, sulla strada che conduce a Villa Baldassarri, in un tratto considerato ‘pericoloso’. Al volante dell’utilitaria, una Atos di colore rosso, una 20enne di Campi Salentina che si è subito fermata per chiedere aiuto.

Attivata la macchina dei soccorsi, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 15enne in Ospedale. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Campi Salentina che, insieme ai colleghi della stazione di Guagnano, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio che aggrava un bilancio amaro: quattro morti in sette giorni. Vite spezzate sull’asfalto. L’ultima vittima della strada, solo in ordine di tempo, è il poliziotto della Questura di Lecce che ha perso la vita sulla Maglie-Lecce mentre stava raggiungendo la Prefettura per prendere servizio.