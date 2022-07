Incidente stradale sulla Lecce – Gallipoli. Il bilancio è di tre feriti, uno in codice rosso

E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, il conducente della Toyota Yaris rimasto ferito nel grave incidente automobilistico che si è verificato alle 19.30 sulla Strada Statale 101, direzione Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Rivabella.

Per cause ancora da definire, l’uomo, M.C. (queste le iniziali del suo nome), di 85 anni, a bordo della sua Yaris, si è scontrato contro una Jeep Renegade. Il conducente e il passeggero della Renegade (T.M. di Follonica di 68 anni ed E.T. di anni 71) hanno riportato varie ferite a seguito dell’impatto.

Quando sono giunti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco hanno notato che il conducente della Yaris, di Trepuzzi, era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Caschi Rossi hanno provveduto a disincastrarlo per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Anche gli occupanti della Jeep Renegade sono stati condotti al nosocomio di Gallipoli.

Il tutto mentre a pochi chilometri di distanza, nello stesso orario, perdeva la vita sulla Taviano – Mancaversa una giovane di 34 anni, sbalzata dalla sua Opel Astra dopo aver impattato un muretto.