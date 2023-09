Moto contro auto sulla Lecce – San Cesario. Papà e figlia in ospedale

Tanta paura ma fortunatamente niente di grave nello scontro tra una moto Bmw Turismo e una Hyundai Civic avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Lecce – San Cesario.

Sono in fase di accertamento le cause dell’ impatto che ha destato immediatamente preoccupazione. Sul posto sono giunti rapidamente dal nosocomio leccese i mezzi del 118, allertati dagli automobilisti che si trovavano in prossimità del luogo del sinistro, che hanno preso in carico i feriti.

Nello scontro ad avere la peggio padre e figlia a bordo della moto. La ragazza è stata ricoverata all’ ospedale di Copertino per un trauma agli arti inferiori.