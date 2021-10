Incidente sulla Leverano-Porto Cesareo, Fiat Punto si ribalta

Le lancette avevano da poco segnato le 20.00, quando gli automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente stradale avvenuto sulla Leverano-Porto Cesareo hanno attivato la macchina dei soccorsi. Toccherà alle Forze dell’ordine, giunte sul posto, ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che una Fiat Punto, vecchio modello, si sia ribaltata finendo la “carambola” al centro della carreggiata. Almeno per il momento non sembra siano rimasti coinvolti altri veicoli. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Ai caschi rossi il compito di estrarre dall’abitacolo il conducente, rimasto incastrato dopo aver perso il controllo del veicolo. Una volta liberato, è stato consegnato nelle mai dei sanitari che lo hanno accompagnato in Ospedale per gli accertamenti del caso. Nulla si sa sulle sue condizioni, ma l’ambulanza è partita a sirene spiegate alla volta del Pronto soccorso, dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso.

Maggiori dettagli a breve.