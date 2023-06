Dopo l’incidente l’auto si ribalta, 21enne in codice rosso

È ancora poco chiara la dinamica dell’incidente stradale avvenuto non lontano dallo svincolo per Galugnano-San Donato. Toccherà agli uomini in divisa, giunti sulla Maglie-Lecce quando l’orologio aveva segnato le 17.45, ricostruire le cause che hanno portato allo scontro tra due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Punto, con a bordo due ragazzi di 22 e 21 anni, trasportato in «codice rosso» al Vito Fazzi di Lecce.

Sulla strada statale 16, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte nell’incidente.