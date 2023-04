Incidente stradale nell’alba di Pasqua, perde la vita un 50enne. Grave il nipote

Pasqua di sangue sulle strade del Salento. Alle prime luci dell’alba ha perso la vita un 50enne nato a Santa Cesarea Terme, vittima di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 363 in territorio di Vitigliano. Grave il nipote che gli era accanto, a bordo della vettura.

Erano da poco passate le 4.00, quando una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, Distaccamento di Maglie, è stata chiamata ad intervenire sulla SP 363 all’altezza di Vitigliano, per un gravissimo incidente stradale nel quale è stata coinvolta una Bmw 118 con due persone a bordo. Per C.P., queste le iniziali del suo nome, non c’è stato nulla da fare e si è dovuto soltanto constatare il decesso. Il passeggero, P.G. di 16 anni, nipote dell’ uomo che ha perso la vita, è stato trasportato presso l’ospedale ‘Cardinal Panico‘ di Tricase in codice rosso.

Sono ancora poco chiare le cause dell’incidente, toccherà alle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi, ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella del maltempo. Che il violento temporale della notte abbia inciso sulla dinamica potrebbe essere una possibilità. Il fondo stradale a causa della violenta grandinata era quasi ghiacciato.