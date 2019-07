Scontro frontale sulla provinciale: muore 52enne di Taviano

È di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 321 che collega Taviano a Matino. Uno scontro frontale tra una Opel Zafira ed una Fiat Palio in cui ha perso la vita Lorenzo Abatelillo, 52enne. Quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno estratto il suo corpo dalle lamiere dell’auto per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo che alcuni automobilisti di passaggio avevano lanciato l’allarme, hanno cercato di evitare il drammatico epilogo, ma ogni tentativo è stato vano. Il cuore del 52enne aveva già smesso di battere.

Toccherà ai Carabinieri ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto per cause ancora tutte da capire. Grave anche il conducente dell’altra auto, un 28enne albanese, E.N. (le sue iniziali) accompagnato a sirene spiegate all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, con una profonda ferita lacero-contusa al volto che è stata subito presa in cura dal reparto di chirurgia plastica del nosocomio salentino.