Incidente nella notte, motociclista 27enne finisce in rianimazione

Un terribile incidente stradale si è consumato nel cuore della notte sulla strada che da Copertino conduce a San Pietro in Lama. Protagonista del sinistro è un 27enne di Merine, Matteo Marchello. Stava tornando a casa dalla compagna, dopo aver finito il suo turno nel ristrorante in cui lavora come cameriere. Cosa sia accaduto all’altezza di una rotatoria è difficile dirlo, fatto è che il giovane è caduto dalla moto che guidava, battendo con violenza la testa a terra nonostante indossasse regolarmente il casco.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.00, quando è stato accompagnato a bordo di un’ambulanza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in «codice rosso». Dopo i primi accertamenti, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, in condizioni considerate “preoccupanti”.

Non è ancora chiara la dinamica, ma stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto pare che il ragazzo abbia preso male la rotatoria, perdendo così il controllo della sua ‘due ruote’. Questa la prima ipotesi ancora tutta da accertare e che non esclude altre possibilità come un colpo di sonno o un ostacolo (tipo un animale) che il ragazzo si è trovato davanti all’improvviso e che non è riuscito in alcun modo ad evitare.

La caduta, qualunque sia stata la causa dell’incidente, è stata terribile. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. L’ambulanza è giunta sul luogo del sinistro in pochi minuti e i sanitari a bordo, vista la gravità della situazione, hanno accompagnato subito il giovane al Vito Fazzi, dove è ora ricoverato in prognosi riservata per un’emorragia cerebrale.