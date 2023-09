Esce fuori strada con l’auto e resta incastrata nell’abitacolo, 67enne in Ospedale

Sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli ad aiutare una 67enne rimasta incastrata nell’abitacolo della sua auto, uscita di strada. Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 13.25 quando alcuni automobilisti di passaggio sulla statale 101 hanno attivato la macchina dei soccorsi, segnalando un incidente stradale, non lontano dallo svincolo di Sannicola. Nel giro di pochi minuti, la squadra, intervenuta sul posto, ha trovato una Peugeot 206 SW che, per cause ancora tutte da chiarire, era uscita di strada. La conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata ‘salvata’ dai caschi rossi. Una volta estratta, la malcapitata è stata consegnata nelle mani dei sanitari del 118, che l’hanno accompagnata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo, gli uomini del distaccamento di Gallipoli hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.