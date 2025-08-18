Scontro frontale sulla Cutrofiano-Sogliano Cavour, ferite tre persone

Un violento scontro frontale, avvenuto nella nottata appena trascorsa, ha coinvolto due vetture e ha provocato il ferimento di tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno all’1.30 sulla strada provinciale 41 che collega Cutrofiano a Sogliano Cavour.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie per estrarre gli occupanti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Contestualmente, i sanitari del 118 sono arrivati per prestare i primi soccorsi.

Due dei feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Scorrano, mentre una terza persona, in condizioni più gravi, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati ai Carabinieri del Norm di Gallipoli.