Perde il controllo dello scooter e cade, 16enne in Rianimazione: rischia la vita

L’incidente avvenuto nel cuore della notte e la folle corsa in Ospedale. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, il 16enne di Taviano che ora rischia la vita per una terribile caduta.

I fatti

Il ragazzo stava viaggiando in sella al suo scooter, un Piaggio Nrg quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Un impatto violentissimo che ha fatto temere il peggio. Qualcuno, forse un passante, ha chiesto immediatamente aiuto.

Sul posto, all’incrocio tra via don Luigi Sturzo e via Martiri del Risorgimento, si è precipitata in pochi minuti un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 16enne in Ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Come detto, si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione al Ferrari di Casarano, in prognosi riservata.

Le indagini sono nelle mani dei carabinieri della stazione di Taviano e dei colleghi del Norm della compagnia di Casarano, cui toccherà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.