Scontro tra auto sulla Nardò-Avetrana, tre feriti condotti in ospedale

È una delle arterie stradali spesso, troppo spesso scenario di sinistri stradali e, in alcuni casi, anche drammatici. Fortunatamente, oggi, non siamo a raccontare una tragedia, anche se l’avvenimento, in un primo momento, è sembrato avere contorni ben più gravi.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 10.30, sulla Nardò-Avetrana, nei pressi della rotatoria che conduce al comune di Veglie, per cause ancora da chiare, due autovetture si sono scontrate e, nell’incidente, è rimasto coinvolto anche un camion che è finito fuori strada.

A prima vista, ripetiamo, l’incidente è sembrato più grave del previsto ma, fortunatamente, delle quattro persone all’interno dei mezzi, tre hanno sì riportato ferite, ma non gravi.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, hanno condotti i feriti, presso i nosocomi di Copertino e Gallipoli. Illeso il conducente del camion.

Insieme al personale medico, poi, sono arrivati gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’esatta dinamica di quanto accaduto. Utili alle investigazioni potranno essere anche l’ascolto dei testimoni che hanno assistito.